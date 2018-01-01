Смертоносная химатака в Сирии: Совбез ООН соберется на экстренное заседание

Инициаторами выступили девять стран.

Совбез ООН соберется на экстренное заседание по химоружию в Сирии Reuters

Внеочередное экстренное заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций относительно применения химического оружия в Сирии состоится 9 апреля.

Как сообщает агентство Reuters, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал сообщения о химической атаке на мирное население в сирийском городе Дума "крайне тревожными" и призвал к проведению экстренного заседания Совбеза ООН.

Затем к требованию присоединились еще восемь стран - членов Совбеза: Великобритания, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар.

"Это отвратительное нарушение международного гуманитарного права", - подчеркнул французский министр.

Союзники безапелляционно заявили, что намерены выяснить, действительно ли в Думе применялось химоружие.

Напомним, в Сирии по меньшей мере 150 человек погибли, отравившись токсичным газом, который был сброшен на Думу, последний в восточной Гуте город, контролируемый повстанцами. Волонтерская спасательная служба "Белые каски" опубликовала фото тел погибших.

Позже президент США Дональд Трамп обвинил президента России Владимира Путина и власти Ирана в поддержке режима Башира Асада, подозреваемого в совершении химической атаки в Сирии.