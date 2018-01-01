Спал с ружьем и жил под псевдонимом: Путин раскрыл неожиданные подробности о своей жизни

Президент РФ рассказал о своей службе в разведке.

Президент России Владимир Путин рассказал, что в разведке работал под псевдонимом "Плавун".

В этом он признался в интервью, которое вошло в фильм журналиста Андрея Кондрашова "Путин", передают Рамблер/Новости.

По словам Путина, псевдоним он себе выбрал не сам, а получил в 1980-х годах от руководства курса в бывшем Краснознаменном институте имени Андропова (сейчас – Академия внешней разведки). "Это связано с тем, что никто из слушателей не должен знать настоящей фамилии друг друга", — пояснил он.

Путин также рассказал, что в 1990-е годы спал на своей даче с помповым ружьем. Он пояснил это тем, что "времена были такие", а "береженого бог бережет".

Ранее о об этом же факте рассказал друг Путина музыкант Сергей Ролдугин, пояснив это тем, что рядом с дачей Путина жил тогда один из криминальных авторитетов.

Ранее Путин рассказал, почему решился на аннексию Крыма. Российский лидер также посетовал на "вероломство американцев".

Напомним, в Главном управлении разведки Украины установили, что в приграничных областях на полигонах Вооруженных сил РФ инструкторы готовят отряды т.н. "русских казачьих организаций" для дальнейшей переброски в зону военного конфликта на Донбассе.