Россияне тренируют отряды "казаков" для переброски на Донбасс - разведка

Представители Главного управления разведки установили, что в приграничных областях на полигонах Вооруженных сил РФ инструкторы готовят отряды т.н. "русских казачьих организаций" для дальнейшей переброски в зону военного конфликта на Донбассе.

С таким заявлением на брифинге во вторник, 13 марта, выступил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, сообщает агенство "Укринформ".

"Руководство РФ активизировало подготовку к срыву развертывания на временно оккупированных территориях Донбасса международной миротворческой миссии. На полигонах ВС РФ, расположенных в приграничных с Украиной областях, осуществляется скрытая подготовка т.н. отрядов "русских казачьих организаций" для дальнейшего направления на временно оккупированные территории востока Украины", -сказал он.

Кроме того, по словам Гуцуляка, было установлено, что основная направленность подготовки т.н. "казачьих подразделений" свидетельствует о том, что их планируют привлекать к мероприятиям по подавлению акций гражданского неповиновения на временно оккупированных территориях, в т.ч. и путем дискредитации выступлений населения временно оккупированных районов Донбасса.

Напомним, ранее разведка штаба АТО узнала, какая эпидемия косит ряды боевиков на Донбассе.