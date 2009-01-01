Помесь А-10 и Stryker. США готовятся делать решето из российских танков — военный эксперт

На абердинском полигоне испытывают новую модификацию БТР Stryker.

Новая модификация Stryker Злой Одессит

В ноябре 2016 года появилась информация о том, что в Пентагон намерен усилить основную боевую "лошадку" армии США —— более серьёзным вооружением, чтобы она могла достойно противостоять российским бронемашинам.

Об этом аналитик группы "Информационное сопротивление — Юг" Александр Коваленко (блогер "Злой Одессит") пишет в своем блоге в Живом Журнале.

По его данным, для этого на бронетранспортер, ранее имевший на вооружении 12,7-мм M2 Browning, 7,62-мм M240 или 40-мм автоматический гранатомёт Mark 19, была установлена 30-миллиметровая автоматическая пушка, в комплекте дистанционной башни, разработанной норвежской компанией Kongsberg Protech Systems.

Тогда же первый XM1296 Infantry Carrier Vehicle (именно такое название имеет новая модификация Stryker) с башней Protector Medium Caliber Turret (MCT-30) приступил к своей обкатке на детройтском полигоне General Dynamics Land Systems. Командование армии США тогда так же заверяло, что в случае успешных испытаний XM1296 пойдут в серию уже в мае 2017-го, а в 2018-м году будут размещены в Европе.

Военнослужащие 2-го кавалерийского полка, базирующегося вблизи города Фильзек (Германия), отправились на абердинский полигон для углубленного обучения обращению с новой модификацией Stryker. Причём, в их распоряжении уже имеется 4 единицы данного БТРа, пишет военный эксперт.

До конца 2018 года в армию США должны поступить 83 единицы новой бронетехники, кроме того существуют планы установить на Stryker пушку, которая используется славно известным истребителем танков А-10 Thunderbolt II, продолжает блогер.

Показательно, пишет "Злой Одессит", что первые Stryker XM1296 Infantry Carrier Vehicle, которые поступили после испытаний, сразу же стали объектами для практики солдат, размещенных в Европе. Но, по-настоящему бомбовая информация — это попытка скрестить А-10 и Stryker! Что из этого получится? Посмотрим! Но, факт неопровержим — США не просто готовят сдерживающий фактор в Европе, но всерьез настроены решетить не только БМП и БТР, но и танки.

Напомним, ранее блогер рассказал, что в Украине разрабатывают новую тяжелую БМП с усиленной броней и защитой от мин.

фото: zloy-odessit.livejournal.com