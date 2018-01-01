СМИ рассказали подробности трагической гибели украинских рафтеров в Грузии

Трагедия произошла у села Кирнатив Хелвачаурского района.

В Грузии погибли украинские рафтеры exlife.in.ua

В Грузии в результате трагедии на реке Чорохи в высокогорной Аджарии погибли четверо, трое из них оказались гражданами Украины.

Трагедия произошла у села Кирнатив Хелвачаурского района, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

Лодка, в которой находились четверо человек, перевернулась недалеко от места строительства гидроэлектростанции. Никому из рафтеров не удалось выбраться из горной реки.

Погибшие туристы – члены одной семьи. Супруги и их 24-летняя дочь приезжали в Грузию из Украины второй год подряд. В прошлом они уже занимались рафтингом на реке Чорохи, пишут "Новости-Грузия".

Четвертый погибший является гражданином Грузии. Мужчина сопровождал туристов во время спуска по реке.

Спасатели завершили поисковую операцию на реке Чорохи. На месте продолжают работать сотрудники полиции. Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности", что карается ограничением свободы сроком до 5 лет или лишением свободы сроком от 2 до 4 лет.

Отметим, что по данным спикера МИД Марьяны Бецы, официальные круги Грузии не подтверждают гибель украинских туристов в Грузии.

"Обновление по трагедии в Грузии: по информации официальных органов, граждан Украины среди погибших / пострадавших в горах Грузии нет", — написала она в Twitter.

Напомним, ранее в МИД заявили о том, что проверяют информацию о гибели украинских туристов в горах Грузии.

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