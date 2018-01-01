Странное совпадение: Россия остановила работу "Северного потока" перед переговорами с Украиной

Мощность двух веток трубопровода – 170 млн кубов голубого топлива в сутки.

Россия остановила работу "Северного потока". Nord Stream 2 AG

Россия остановила работу газопровода "Северный поток" , благодаря которому идет транзит российского газа в обход Украины.

Мощность двух веток трубопровода – 170 млн кубов голубого топлива в сутки.

Газопровод встал на плановый ремонт, уточняет Интерфакс-Украина. Ремонтные работы продлятся две недели – вплоть до 31 июля.

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При этом издание отмечает, что остановка "Северного потока" точно совпала с началом трехсторонних переговоров по транзиту газа в Европу между Украиной, Россией и ЕС. Дату встречи согласовали в июле, а график ремонта трубопровода обнародовали более года назад.

Ранее на встрече с главой США Дональдом Трампом в Хельсинки российский президент Владимир Путин в очередной раз пообещал сохранить транзит газа через Украину после завершения реализации проекта: "Россия готова сохранить транзит Украины. Мы готовы продолжить транзитный контракт в случае разрешения спора в Стокгольмском суде".

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