Путин рассказал, в каком вопросе попросил Трампа давить на Украину

16 июля 2018, 18:54

В свою очередь глава США высказал свою позицию по "Северному потоку-2".

О чем договорились Путин и Трамп в Хельсинки.

По итогам сегодняшней встречи в Хельсинки глава России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп дали совместную пресс-конференцию, на которой в том числе рассказали и о достигнутых договоренностях в украинских вопросах.

В частности, говоря об Украине, Путин заявил: "При обсуждении украинского вопроса мы обратили внимание на важность добросовестной реализации Минских соглашений. США могли бы решительнее настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу".

Читайте также Ветеран разведки спрогнозировал, когда Россия пойдет на реализацию "Минска"

В свою очередь Трамп затронул вопрос строительства "Северного потока-2". По его словам, США намерены конкурировать с данным проектом.

"США – наибольший производитель нефти и газа. Мы будем конкурировать с трубопроводом России. У нас есть много источников энергоносителей. Сейчас мы №1 в мире". Ранее СМИ уже сообщали о том, что Трамп давил на немецкого канцлера Ангелу Меркель ради отказа в поддержке строительства "Северного потока-2".

Читайте также Трамп и генсек НАТО поспорили из-за "Германии в заложниках у России" и строительства "Северного потока-2"

А Путин в очередной раз пообещал сохранить транзит газа через Украину после завершения реализации проекта: "Россия готова сохранить транзит Украины. Мы готовы продолжить транзитный контракт в случае разрешения спора в Стокгольмском суде".

Среди других обсуждаемых на встрече вопросов было дело о вмешательстве России в выборы в США, а также война в Сирии.

Напомним, президент США Дональд Трамп после встречи "тет-а-тет" с главой Российской Федерации Владимиром Путиным заявил, что это было неплохое начало для саммита.

Ранее в Белом доме сообщили, о чем Дональд Трамп и Владимир Путин будут разговаривать во время встречи в Хельсинки. Напомним, американский и российский лидеры встречались в июле 2017 года в немецком Гамбурге в рамках саммита лидеров стран "Большой двадцатки".

В свою очередь немецкое издание Die Welt написало, что сам факт этой встречи играет на руку Путину и ставит под удар положение Украины. Встреча с Трампом приближает главу РФ к его долгосрочной цели – установлению мирового порядка, в котором за аннексию Крыма не наказывают санкциями, а ЕС и США предоставляют России полную свободу действий на постсоветском пространстве.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Россия Украина США саммит договоренности Хельсинки Дональд Трамп Владимир Путин транзит газа Северный поток-2 Минсике соглашения
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
11:05
89-й день голодовки. Сенцов на грани жизни и смерти — Климкин
11:04
Турчинов спрогнозировал, как россияне будут "давить" в районе Черного и Азовского морей
11:03
Курс доллара к рублю в России впервые за два года рухнул до 67 руб./$
10:40
На Виннитчине коп застрелил селянина — СМИ
10:29
"Укрзализныця" заявила о готовности прекратить ж/д сообщение с Россией
10:18
“Ужасный вид из ужаснейших!!!”. Светлана Лобода покрасовалась в странном наряде
10:15
"Насиловали всю ночь напролет". На Киевщине двое мужчин надругались над несовершеннолетней
10:00
В Укргидрометцентре предупредили о грозе в Киеве на выходных Видео
09:48
НБУ ощутимо снизил курс гривни: доллар снова перевалил за психологическую отметку
09:46
"Алкоголизм - не шутка". На Черниговщине боец ВСУ умер от "белой горячки"
09:46
Правозащитник обратился в Вашингтон с просьбой усмирить "куратора ЦРУ" в Украине
09:26
Задержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове
09:21
СБУ задержала подозреваемого в подрыве офиса венгерского культурного центра
09:19
Прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
09:10
Шутки и смерть. Мужчина убил дразнившего его из-за секса коллегу пилой-"циркуляркой"
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украину
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:59
“Эликсиром молодости”. Ученые назвали самое лучшее средство от старения
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять