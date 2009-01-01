Стрельба и взрыв. В России напали на пост полиции, есть погибшие и пострадавшие

На посту ДПС, расположенном на федеральной автомагистрали "Кавказ", совершил подрыв террорист-смертник.

В России напали на пост полиции miasskiy.ru

В воскресенье, 5 ноября, в российской республике Ингушетия , возле селения Яндаре Назрановского района, совершено нападение на пост ДПС.

Об этом рассказал источник в правоохранительных органах, сообщает "Дождь" со ссылкой на ТАСС.

Нападение произошло около 18:00 по московскому времени. По предварительной информации, сотрудник ГИБДД получил ранение.

По словам собеседника агентства, неизвестные обстреляли пост ГИБДД. На месте происшествия работает следственная группа. Пострадавший инспектор был госпитализирован.

"По предварительной информации, неизвестные стреляли из автоматического оружия, место происшествия оцеплено силовиками, в связи с перестрелкой на дороге образовались заторы", — рассказал информированный источник "Интерфакса".

Позже источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что на посту ДПС, расположенном на федеральной автомагистрали "Кавказ", совершил подрыв террорист-смертник. В результате были ранены два сотрудника ГИБДД. В Ингушской республиканской больнице агентству сообщили, что по дороге один из полицейских умер от полученных ранений, а другой находится в тяжелом состоянии.

В октябре в селе Яндаре произошло нападение на пост ДПС, в результате которого пострадали два автоинспектора. Один из нападавших был убит, а другой ранен. По словам источник "Интерфакса", на двух сотрудников ГИБДД наехал автомобиль, после чего из него вышел мужчина с ножом и напал на одного из инспекторов.

Напомним, ранее было опубликовано видео боев в Дагестане.

Видео: News Live.