Теракт на стадионе в Манчестере мог устроить смертник — западные СМИ

Британские официальные лица пока хранят молчание.

Теракт в Манчестере Reuters

Взрыв на крытом стадионе английского города Манчестер мог совершить террорист-смертник.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах США сообщает агентство Reuters, которое цитирует ТАСС.

Как подчеркнул корреспондент телеканала Sky News, на данный момент нет никакой информации от британских официальных лиц, которая подтверждала бы эти данные.

Ранее британская полиция сообщила о том, что жертвами взрыва на стадионе "Манчестер-арена" стали 19 человек, ранены около 60. Полиция рассматривает инцидент как теракт.

По данным очевидцев, сразу после выступления певицы Арианы Гранде раздались два мощных хлопка. Позже полиция сообщила об одном взрыве.

По информации местных СМИ, основную массу зрителей, пришедших на концерт, составляли несовершеннолетние. В соцсетях пользователи распространяют объявления о пропавших детях, с которыми не могут связаться их родственники.