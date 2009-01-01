Только Украина может изменить Россию, а этого боится Путин — западные СМИ

Помощь Киеву — это самая перспективная стратегия, которой Путин боится. Именно поэтому он вторгся в Украину, говорит МакЛаулин.
Такое мнение высказал бывший директор ЦРУ Джон МакЛаулин на страницах газеты New York Times пишет, пишет ZN.ua.
"Только Украина может изменить Россию". Если Киев сможет побороть коррупцию и развить успешную демократию, это простимулирует поддержку аналогичных изменений в России", — считает он.
"Помощь Украине — это наша самая перспективная стратегия, которой Путин боится. Именно поэтому он вторгся в Украину", — говорится в статье.
"Мы можем дать Украине более сложное оборонительное вооружение, чтобы она могла защититься от российских захватчиков. И мы можем увеличивать давление, как это сделал Конгресс, одобрив недавно санкции", — пишет экс-глава ЦРУ.
Он также напоминает, что еще до избрания Дональда Трампа президентом США американо-российские отношения были в плохом состоянии и ухудшались. Сейчас они продолжают двигаться в этом направлении, на что указывает приказ России сократить американскую дипломатическую миссию на 755 сотрудников в ответ на новые санкции США.
Полгода назад, как и сейчас, без ответа остаются важные вопросы. К чему эта ситуация должна привести? Какой должна быть приемлемая для США конечная точка? За более чем шесть месяцев президентства Трампа на эти вопросы никто не ответил.
Он также пишет о своей поездке в Россию через неделю после того, как директор американской разведки Джеймс Клапер обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы. В Москве МакЛаулин попытался обсудить эту проблему с коллегами из Кремля, но они, конечно же, все отрицали. Вместо этого они настаивали, что именно Вашингтон виноват во всех проблемах американо-российских отношений. Российские чиновники осуждали американскую политику в отношении расширения НАТО, Балкан, Ливии, распространения демократии в постсоветских странах.
В придачу эфиры российских государственных телеканалов переполняла агрессивная риторика. Они говорили о возможном начале войны, если бы на выборах победила Хиллари Клинтон. Поэтому россиянам якобы нужно было готовить бомбоубежища. И об этом говорили серьезно.
Он добавляет, что цели Владимира Путина сегодня вполне очевидны. Он хочет доминировать дома, сильно влиять на соседей, ослабить западные институты, такие как НАТО и ЕС, а также поделить влияние в ключевых регионах, таких как Ближний Восток, между большими державами.
"А чего же хотим мы? Конечно, мы не позволим России вмешиваться в наши выборы или нарушать границы независимых стран, которые ждут от нас выполнения международных соглашений, которые мы и они подписали. Однако, мы должны также избежать начала войны со страной, которая более готова применить ядерное оружие, чем мы. Более того, мы не должны попасть в ловушку предположений, что это лишь очередная Холодная война и можно полагаться на старые инстинкты, которые мы получили в те времена. Холодная война была проще: это была черно-белая борьба между двумя идеологиями, одна из которых должна была умереть. Они проиграли. Они потеряли страну, империю, коммунистическую экономическую систему. То противостояние было игрой в шашки, а сейчас мы играем в шахматы", — говорится в статье.
Экс-директор ЦРУ отмечает, что в нынешней борьбе не может быть полной победы без "второго акта", потому что в отличие от СССР, Россия никуда не исчезнет. Поэтому американская стратегия должна ставить цель установить границы.
Иными словами, цель не в том, чтобы добиться распада России, как это произошло с СССР, а в сдерживании ее худших планов. Поэтому США нужно жестко продемонстрировать то, что для них важно, создавать пространство для единомышленников в России, чтобы можно было продвигать интеграцию страны в мировую систему, отмечается в статье.
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