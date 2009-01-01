Только Украина может изменить Россию, а этого боится Путин — западные СМИ

Помощь Киеву — это самая перспективная стратегия, которой Путин боится. Именно поэтому он вторгся в Украину, говорит МакЛаулин.

Владимир Путин. Reuters

Только Украина, которая способна дать сильный отпор, может изменить Россию. Именно поэтому США должны предоставить Киеву летальное оборонительное вооружение, чего и боится президент Владимир Путин

Такое мнение высказал бывший директор ЦРУ Джон МакЛаулин на страницах газеты New York Times пишет, пишет ZN.ua.

"Только Украина может изменить Россию". Если Киев сможет побороть коррупцию и развить успешную демократию, это простимулирует поддержку аналогичных изменений в России", — считает он.

"Помощь Украине — это наша самая перспективная стратегия, которой Путин боится. Именно поэтому он вторгся в Украину", — говорится в статье.

"Мы можем дать Украине более сложное оборонительное вооружение, чтобы она могла защититься от российских захватчиков. И мы можем увеличивать давление, как это сделал Конгресс, одобрив недавно санкции", — пишет экс-глава ЦРУ.

Он также напоминает, что еще до избрания Дональда Трампа президентом США американо-российские отношения были в плохом состоянии и ухудшались. Сейчас они продолжают двигаться в этом направлении, на что указывает приказ России сократить американскую дипломатическую миссию на 755 сотрудников в ответ на новые санкции США.

Полгода назад, как и сейчас, без ответа остаются важные вопросы. К чему эта ситуация должна привести? Какой должна быть приемлемая для США конечная точка? За более чем шесть месяцев президентства Трампа на эти вопросы никто не ответил.

Он также пишет о своей поездке в Россию через неделю после того, как директор американской разведки Джеймс Клапер обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы. В Москве МакЛаулин попытался обсудить эту проблему с коллегами из Кремля, но они, конечно же, все отрицали. Вместо этого они настаивали, что именно Вашингтон виноват во всех проблемах американо-российских отношений. Российские чиновники осуждали американскую политику в отношении расширения НАТО, Балкан, Ливии, распространения демократии в постсоветских странах.

В придачу эфиры российских государственных телеканалов переполняла агрессивная риторика. Они говорили о возможном начале войны, если бы на выборах победила Хиллари Клинтон. Поэтому россиянам якобы нужно было готовить бомбоубежища. И об этом говорили серьезно.

Он добавляет, что цели Владимира Путина сегодня вполне очевидны. Он хочет доминировать дома, сильно влиять на соседей, ослабить западные институты, такие как НАТО и ЕС, а также поделить влияние в ключевых регионах, таких как Ближний Восток, между большими державами.

"А чего же хотим мы? Конечно, мы не позволим России вмешиваться в наши выборы или нарушать границы независимых стран, которые ждут от нас выполнения международных соглашений, которые мы и они подписали. Однако, мы должны также избежать начала войны со страной, которая более готова применить ядерное оружие, чем мы. Более того, мы не должны попасть в ловушку предположений, что это лишь очередная Холодная война и можно полагаться на старые инстинкты, которые мы получили в те времена. Холодная война была проще: это была черно-белая борьба между двумя идеологиями, одна из которых должна была умереть. Они проиграли. Они потеряли страну, империю, коммунистическую экономическую систему. То противостояние было игрой в шашки, а сейчас мы играем в шахматы", — говорится в статье.

Экс-директор ЦРУ отмечает, что в нынешней борьбе не может быть полной победы без "второго акта", потому что в отличие от СССР, Россия никуда не исчезнет. Поэтому американская стратегия должна ставить цель установить границы.

Иными словами, цель не в том, чтобы добиться распада России, как это произошло с СССР, а в сдерживании ее худших планов. Поэтому США нужно жестко продемонстрировать то, что для них важно, создавать пространство для единомышленников в России, чтобы можно было продвигать интеграцию страны в мировую систему, отмечается в статье.

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