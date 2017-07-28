Сенат США проголосовал за новые санкции против России

Сенат Соединенных Штатов Америки (США) проголосовал за новый пакет санкций против России, а также Ирана и КНДР.

Законопроект поддержали 98 сенаторов, 2 проголосовал против. Документ поддержали как республиканцы, так и демократы, пишет Reuters.

Поскольку ранее документ был одобрен Палатой представителей, теперь он будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу, который должен либо окончательно утвердить закон, либо применить к нему право вето.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, администрация Трампа поддерживает антироссийские санкции, а также санкции против КНДР и Ирана, пишет Укринформ

"Президент и администрация поддерживают санкции против России, Ирана и Северной Кореи", — сказала она на брифинге в Белом доме.

По словам Сандерс, речь идет не только о поддержке санкций в отношении трех стран, но и их расширение.

Напомним, 25 июля Палата представителей США проголосовала за новые санкции против России, Ирана и КНДР, проект которых был согласован в июле.

Законопроектом, в частности, предлагается запретить президенту США ослаблять санкции или существенно изменить американскую политику в отношении России без одобрения Конгресса.

Также проект вводит дополнительные ограничения на участие американских граждан и компаний в сотрудничестве с российским энергетическим сектором, в том числе в сфере строительства Россией трубопроводов.