Трамп продлил санкции против России

Американский президент подписал соответствующий указ.

Дональд Трамп подписал указ о продлении санкций против России

Президент США Дональд Трамп продлил срок действия санкций против России.

Американский лидер подписал соответствующий указ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Продлены санкционные меры, примененные правительством США 6 марта, 16 марта, 20 марта, а также 19 декабря 2014 года, которые были учреждены в связи с ситуацией на юго-востоке Украины.

По информации Вашингтона, Трамп пришел к выводу, что эти санкции "должны оставаться в силе после 6 марта 2018 года".

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин утверждал, что Запад ввел санкции против его страны не из-за агрессии в Украине, а "потому что вот так хотят" с россиянами работать.