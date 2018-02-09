Не из-за агрессии в Украине. Путин нашел объяснение санкциям против России

Президент Российской Федерации Владимир Путин утверждает, что Запад ввел санкции против его страны не из-за агрессии в Украине, а "потому что вот так хотят" с россиянами работать.

Глава РФ полагает, что тем, кто вводит ограничительные мери, это "самим скоро надоест", рассказал он на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, пишет УНИАН.

"Политика ограничений, как вы знаете, велась очень давно, — всегда, по сути дела. Поправка Джексона — Вэника (конгрессмены Генри Джексон и Чарльз Вэник — Ред.) была отменена, и тут же, чуть ли не в этот же день — не чуть ли, а в этот же день, — был принят так называемый закон Магнитского (назван в честь умершего в российском СИЗО юриста Сергея Магнитского — Ред.). Просто, без всяких оснований", — заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что "это было еще задолго до событий в Украине, в Крыму (в 2014-м Россия захватила Крым — Ред.)". "Просто потому, что вот так хотят с нами работать… И повторяю: думаю, что это им самим скоро надоест — тем, кто это делает. Все-таки надеюсь, что мы выйдем на какой-то путь нормальных отношений", — добавил политик.

Ранее Владимир Путин назвал публикацию властями США "кремлевского доклада" недружественным актом, который осложняет российско-американские отношения, говорил, что РФ должна заниматься своими делами, руководствуясь известным правилом — "собака лает, а караван идет".

В 1974 году Генри Джексон и Чарльз Вэник предложили поправку к закону о торговле США, которая ограничивает ее со странами, препятствующими эмиграции, а также нарушающими другие права человека. Только спустя 38 лет — 21 ноября 2012 года — действие поправки в отношении России было официально отменено Конгрессом США.