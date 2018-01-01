Трамп решил не разлучать в семьях мигрантов родителей с детьми

Глава государства подписал соответствующий указ.

Дональд Трамп пожалел детей мигрантов Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал документ, согласно которому практика разлучения на границе семей мигрантов запрещается.

"Мы хотим, чтобы члены семей не расставались друг с другом. Это очень важно", - цитирует его "Голос Америки".

В постановлении указано, что семьи мигрантов будут содержаться вместе, за исключением тех случаев, когда есть опасения по поводу благополучия ребенка. Трамп добавил, что ему не нравится видеть, как разлучают детей с родителями мигрантов на границе с США, тем не менее он продолжит политику "нулевой толерантности" и подвергнет уголовному преследованию тех, кто незаконно пересекает границу.

Напомним, ранее на ежегодной конференции консерваторов в Вашингтоне Трамп сравнил мигрантов в США с пригретой на шее змеей, причем сказал это в стихотворной форме.

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