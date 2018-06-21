Трамп решил не разлучать в семьях мигрантов родителей с детьми

Президент США Дональд Трамп подписал документ, согласно которому практика разлучения на границе семей мигрантов запрещается.

"Мы хотим, чтобы члены семей не расставались друг с другом. Это очень важно", - цитирует его "Голос Америки".

В постановлении указано, что семьи мигрантов будут содержаться вместе, за исключением тех случаев, когда есть опасения по поводу благополучия ребенка. Трамп добавил, что ему не нравится видеть, как разлучают детей с родителями мигрантов на границе с США, тем не менее он продолжит политику "нулевой толерантности" и подвергнет уголовному преследованию тех, кто незаконно пересекает границу.

Напомним, ранее на ежегодной конференции консерваторов в Вашингтоне Трамп сравнил мигрантов в США с пригретой на шее змеей, причем сказал это в стихотворной форме.