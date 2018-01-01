Трампу порекомендовали "не играть с хвостом льва" и пригрозили "матерью всех войн"

Роухани отметил, что Трамп не уполномочен "побуждать иранский народ действовать против безопасности и интересов Ирана".
"Господин Трамп, не играйте с хвостом льва, об этом можно пожалеть", - цитирует Роухани "Интерфакс".
По его словам, в случае начала вооруженного конфликта с Ираном начнется "мать всех войн".
Роухани отметил, что Трамп не уполномочен "побуждать иранский народ действовать против безопасности и интересов Ирана".
В начале мая Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий - ядерного соглашения, заключенного в 2015 году между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия), а также о восстановлении санкций как в отношении Тегерана, так и против стран, которые развивают торгово-экономические отношения с Ираном.
"Это соглашение в интересах только одной страны, и его не надо было заключать", - заявил президент США.
По его словам, данное соглашение было "надуманным", а обещания Ирана "лживыми".
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