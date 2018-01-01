У США появилось "идеальное оружие" против российских подлодок - СМИ

По данным журналистов, оружие планируется также применять и против китайских подводных лодок.

Беспилотный корабль Sea Hunter "Укринформ"

ВМС США получили в свое распоряжение "идеальное оружие" против российских и китайских подводных лодок - специальный корабль Sea Hunter.

Такое сообщение в воскресенье, 11 февраля, опубликовали журналисты портала National Interest.

Согласно обнародованным данным, в состав ВМС США Sea Hunter вошел еще 30 января. По мнению экспертов, это судно является самым большим беспилотным кораблем на всей планете. По информации National Interest, предполагается, что Sea Hunter может быть принят на вооружение уже в нынешнем году.

Напомним, ранее сообщалось о том, что американские моряки засняли провокацию российского истребителя над черным морем.



