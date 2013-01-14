Убийства и расчленение. В Японии парень лишил жизни девять человек

Останки убитых нашли в квартире злоумышленника.

Правоохранители возле места происшествия Reuters

В японском городе Дзама в одном из домов в квартире нашливосьми женщин и мужчины, уже задержан и арестован подозреваемый в совершении убийств — 27-летний Такахиро Cираиcи.

Об этом пишет Mainichi со ссылкой на полицию, пишет lenta.ru.

В то же время издание уточнило, что парень признался в содеянном, сказал, что убил людей и хотел избавиться от улик.

"24 октября… пропала 23-летняя девушка. Через неделю после начала поисков полиция обнаружила в квартире Cираиcи девять голов, одна из них, предположительно, принадлежит пропавшей", — говорится в статье.

До исчезновения японка опубликовала в соцсетях сообщение с текстом "Я ищу кого-то, кто умрет вместе со мной", со злоумышленником она познакомилась в Интернете. Местные жители рассказали, что Сираиси переехал в квартиру всего два месяца назад, до этого он жил вместе с родителями.

Найденные в доме останки других восьми человек пока не удалось идентифицировать. По сведениям New York Post, фрагменты тел хранились в холодильниках.

Ранее СМИ писали, что в российском Североморске (там находится главная база Северного флота РФ) Мурманской области в одной из квартир нашли мертвыми семью из трех человек, отрабатывается версия, что мужчина-военный сначала застрелил родных, а потом покончил с собой.