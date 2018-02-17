"Украина будет членом НАТО". В Эстонии объяснили, как приблизить вступление в Альянс

Скептиков призвали вспомнить историю сближения балтийских государств с НАТО.

Украине стоит идти к членству в НАТО, считают в Эстонии fakty.ictv.ua

Украине стоит идти к членству в НАТО и это со временем произойдет, заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк.

"Я действительно верю, что Украина будет членом НАТО", — заявил он на Мюнхенской конференции по безопасности отвечая на вопрос о евроатлантических перспективах Украины и Грузии.

"Конечно, я не могу предсказать, когда это произойдет, но я всегда говорил своим как украинским, так и грузинским коллегам: действуйте спокойно. Работайте над этим, и будьте готовы использовать любую возможность (для сближения с Альянсом), если она появляется", — пояснил политик.

Министр призвал скептиков вспомнить историю приближение балтийских государств в НАТО. "Не было очевидным, что они войдут в НАТО. Более того, это предположение до определенного времени даже казалось абсурдным, даже на экспертных дискуссиях", — напомнил он, сообщает "Европейская правда".

"Вы помните, в свое время президенты Путин и Буш были чуть ли не друзьями. Но несмотря на это президент Буш проголосовал за то, чтобы государства Балтии вступили в НАТО. Вспомните, что сказал Путин: да, нам это не нравится, но мы точно не будем начинать войну из-за этого. Конечно, сейчас время другое, но я советую не терять надежду", — добавил он.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что рассмотрение Альянсом вопроса о вступлении в него Украины будет зависеть от проведения властью страны реформы в оборонной сфере.