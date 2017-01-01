Украинцы массово выезжают на заработки в одну из стран Прибалтики - СМИ

Согласно обнародованным данным, граждан Украины привлекают гораздо более высокая зарплата и упрощенные условия устройства на работу.

Литовский пограничный столб Delfie

Число граждан Украины , получивших либо рабочие визы, либо вид на жительство на основании трудовой занятости в Литве, за минувший год увевиличилось в два раза.

В прошлом году трудовые визы или вид на жительство на основании наличия рабочего места были выданы 34,5 тысячам иностранцев, из них около 20 тысячи - граждане Украины, сообщает портал Delfi со ссылкой на данные, полученные в Департаменте миграции Литвы.

Также стало известно, что в позапрошлом году в Литву на работу прибыли 18 тысяч человек, из них приблизительной 10 тысяч - украинцы.

Местные журналисты также приводят комментарии экспертов, по мнению которых, в этой прибалтийской стране граждан Украины привлекают гораздо более высокая зарплата и упрощенные условия устройства на работу. Кроме того, Литва крайне нуждается в рабочей силе, поскольку ее граждане активно выезжают работать в другие страны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что портал Expat Insider подсчитал количество украинских мигрантов.