Expat Insider подсчитал количество украинских мигрантов

В пяти странах - России, Канаде, Польше, США и Бразилии - совокупно проживает более восьми миллионов украинцев. Большинство из них довольны жизнью на новом месте.

Соответствующие данные исследования опубликовал Expat Insider за 2017 год.

Так, в России в настоящий момент проживает порядка 4,4 млн человек, в Польше и Канаде - по 1,2 млн, почти миллион в США и 500 тысяч - в Бразилии. По 230 тысяч проживают в Германии и Италии. При этом, согласно опросу, проведенному в 2015 году, 72% опрошенных украинцев довольны своей жизнью за рубежом.

Согласно исследованию InterNations, большинство украинских мигрантов – это женщины в возрасте около 32 лет. 57% украинцев за рубежом работает, 7% - находятся в поиске работы, а 6% - являются студентами. 18% украинцев заняты в IT-индустрии, передает Интерфакс-Украина.

Украинские мигранты, как правило, хорошо образованы и говорят на иностранных языках. Украинцы за рубежом отмечают, что основной причиной их миграции является поиск лучших условий для жизни. При этом большинство украинцев констатируют, что за рубежом они зарабатывают гораздо больше, чем дома, что позволяет им делать более существенные денежные переводы домой.

"В первом квартале 2017 года мигранты, работающие в Польше (90% из них – это украинцы), отправили домой при помощи онлайн сервиса TransferGo более 4,3 млрд. злотых – это почти на две трети больше, чем в прошлом году… Это просто рекордная сумма, которая превышает практически на 2 млрд. злотых объем денежных переводов в Польшу", - отметил директор по развитию бизнеса TransferGo Томас Снитка.

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