Ушла из жизни легендарная французская победительница "Евровидения"

Победу певица одержала еще в те времена, когда на европейском песенном конкурсе полагалось выступать под аккомпанемент живого оркестра.

Франс Галль "РБК"

Известная французская певица и легенда музыкального стиля "йе-йе" Франс Галль скончалась на 71-м году жизни.К ее смерти привело обострение онкологического заболевания, с которым артистка боролась на протяжении последних двух лет, в воскресенье, 7 января, сообщает портал France Info.

Галль была экстренно госпитализирована в медучреждение в пригороде столицы Франции, Парижа, в середине декабря прошлого года.

По информации французской прессы, у певицы был диагностирован рак молочной железы почти четверть века назад - в 1993-м - через год после смерти ее супруга, композитора Мишеля Берже.

Свою музыкальную карьеру Галль начала в 1963 году, когда ей едва исполнилось 16 лет. Через два года, в 1965-м, она, представляя герцогство Люксембург, выиграла песенный конкурс "Евровидение", исполнив композицию Poupée de cire, poupée de son (с франц. - Восковая кукла, набитая опилками), написанную известным певцом и композитором Сержем Генсбуром.

Напомним, ранее сообщалось о том, что победителю конкурса "Евровидение-2017" пересадали новое сердце.





