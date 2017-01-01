Ушла из жизни легендарная французская победительница "Евровидения"

Победу певица одержала еще в те времена, когда на европейском песенном конкурсе полагалось выступать под аккомпанемент живого оркестра.
Галль была экстренно госпитализирована в медучреждение в пригороде столицы Франции, Парижа, в середине декабря прошлого года.
По информации французской прессы, у певицы был диагностирован рак молочной железы почти четверть века назад - в 1993-м - через год после смерти ее супруга, композитора Мишеля Берже.
Свою музыкальную карьеру Галль начала в 1963 году, когда ей едва исполнилось 16 лет. Через два года, в 1965-м, она, представляя герцогство Люксембург, выиграла песенный конкурс "Евровидение", исполнив композицию Poupée de cire, poupée de son (с франц. - Восковая кукла, набитая опилками), написанную известным певцом и композитором Сержем Генсбуром.
Напомним, ранее сообщалось о том, что победителю конкурса "Евровидение-2017" пересадали новое сердце.