Победителю конкурса "Евровидение-2017" пересадили новое сердце

Победитель проходившего в Киеве конкурса "Евровидение-2017" португальский певец Сальвадор Собрал успешно прошел через операцию по пересадке сердца.

Такое сообщение опубликовало издание The Telegraph.

Медики из лиссабонского госпиталя следят за состоянием 27-летнего исполнителя, однако сообщают, что в целом он находится в хорошем самочуствии и в нормальном расположении духа.

"Будем надеяться, что его восстановление пройдет успешно и он будет жить нормальной жизнью", - сказал послеокончания четырехчасовой операции кардиохирург Мигель Абекас.

При этом медик подчеркнул, что процесс восстановления певца будет достаточно длительным.

Напомним, готовящегося к операции Собрала поддержала певица Джамала, победительница Евровидения-2016.