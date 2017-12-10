Победителю конкурса "Евровидение-2017" пересадили новое сердце

По словам медиков, процесс восстановления певца после сложной операции будет достаточно длительным.
Победитель проходившего в Киеве конкурса "Евровидение-2017" португальский певец Сальвадор Собрал успешно прошел через операцию по пересадке сердца.
Такое сообщение опубликовало издание The Telegraph.
Медики из лиссабонского госпиталя следят за состоянием 27-летнего исполнителя, однако сообщают, что в целом он находится в хорошем самочуствии и в нормальном расположении духа.
"Будем надеяться, что его восстановление пройдет успешно и он будет жить нормальной жизнью", - сказал послеокончания четырехчасовой операции кардиохирург Мигель Абекас.
При этом медик подчеркнул, что процесс восстановления певца будет достаточно длительным.
Напомним, готовящегося к операции Собрала поддержала певица Джамала, победительница Евровидения-2016.