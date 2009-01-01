В аэропортах США начали проверять личные мобильные и соцсети граждан

От необоснованных обысков и задержаний граждан США защищает четвертая поправка к конституции.

Пограничники в аэропортах США начали требовать пароли от мобильных и соцсетей.

Об этом пишет strana.ua.

В январе 2017 года в аэропорту Хьюстона задержали инженера NASA. Ученый возвращался из заграничной поездки, и на въезде в США сотрудник пограничной службы потребовал, чтобы тот сообщил ему пин-код от телефона.

Телефон принадлежал работодателю и содержал секретную информацию, но инженеру пришлось подчиниться. С тех пор стало известно еще о нескольких подобных случаях: пограничники требовали от въезжающих пароли от электронных устройств и аккаунтов в соцсетях. Как оказалось, эти требования вполне законны — в приграничных зонах некоторые пункты американской конституции, гарантирующие защиту граждан от подобного обращения, "работают не в полную силу".

От необоснованных обысков и задержаний граждан США защищает четвертая поправка к конституции, а пятая поправка гарантирует право человека не свидетельствовать против самого себя. Поэтому, к примеру, сотрудники служб безопасности американских аэропортов не имеют права требовать, чтобы пассажиры предоставили им доступ к содержимому своих мобильных телефонов и компьютеров. Однако такое право есть у сотрудников погранично-таможенной службы США. В теории, заставить пассажира отдать пароли силой пограничники не могут — но могут "настойчиво порекомендовать" сделать это добровольно, пригрозив серьезными неприятностями.

Напомним, безопасность США превыше всего, или Чем для Трампа является назначение Макмастера.