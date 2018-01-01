В Британии футболист-семьянин обзавелся любовником

СМИ уверяют, что знают имя любвеобильного спортсмена, но не хотят оглашать его публично.

Футболист-семьянин нашел себе любовника среди фанатов Reuters

В Британии один из сотрудников индустрии моды раскрыл тайну своих близких взаимоотношений с футболистом Английской премьер-лиги.

"Он боится кричалок и издевательств от фанатов, поэтому держит наши отношения в тайне", - цитирует 21-летнего любовника таблоид The Sun.

По словам молодого фешн-сотрудника, он уже на протяжении четырех лет встречается с футболистом, у которого есть семья и дети. Об ориентации игрока знают многие в АПЛ, однако тот опасается реакции болельщиков.

Журналисты уверяют, что знают имя футболиста и его партнера, однако из этических соображений не разглашают читателям.

Напомним, ранее в России молодой мужчина жестоко убил свою новою любовницу. Разведенная мать троих детей, лишилась жизни за неудачную шутку.

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