В России любовник убил посмеявшуюся над размерами его пениса многодетную мать

В поселке Ерзовка (Волгоград, Россия) молодой мужчина жестоко убил свою новою любовницу.

Как сообщают российские СМИ, 29-летняя Марина К, разведенная мать троих детей, лишилась жизни за неудачную шутку.

Изначально пара познакомилась в кафе. И довольно скоро 25-летний житель Ерзовки пригласил женщину к себе в гараж, где, недолго думаю, предложил заняться сексом.

Когда Марины К. не вернулась со свидания, её подруга забила тревогу. Она сообщила полицию, что женщину вызвался "проводить до дому" парень. Когда полицейским удалось найти подозреваемого, то он уверял, что расстался с Мариной К. на одном из перекрестков поселка. Однако записи с камер видеонаблюдения опровергли его рассказ.

На допросе он признался, что рассвирепел и задушил любовницу после того, как она отпустила скабрезную шутку по поводе небольшого размера его пениса. Затем он вывез труп в лесополосу и закопал.

Открыто уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, ранее в Аргентине женщина отрезала мужское достоинство любовника садовыми ножницами.