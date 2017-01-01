В центре Москвы решили установить прижизненный памятник патриарху Кириллу

Памятники патриархам планируют установить возле Храма Христа Спасителя в течение 2018-2019 годов.

Патриарху Кириллу установят прижизненный памятник фото: ipress.ua

В Москве мэр Сергей Собянин подписал 6 декабря распоряжение об установке в российской столице 16 бронзовых скульптур московских патриархов 17-21 века, в том числе действующего главы Русской православной церкви — Кирилла

Как сообщают российские "Известия", памятники планируют установить возле Храма Христа Спасителя в течение 2018-2019 годов.

В настоящий момент уже открыты фигуры патриархов Иова, Гермогена и Тихона. Монументы остальных 13 памятников уже изготовлены из глины.

Высота каждого из них составит около четырех метров.

Осуществление работ поручено ПАО "Московский комбинат строительных материалов".

Напомним, ранее патриарху Кириллу привиделся скорый конец света.