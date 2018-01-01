В четвертый раз положил на конституцию: Путин официально стал президентом РФ

Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце.
Путин принес присягу, положив руку на конституцию. Затем председатель Конституционного суда Валерий Зорькин вручил ему символы государственной власти и объявил о вступлении в должность.
Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце. Трансляцию церемонии в прямом эфире вели российские телеканалы.
На инаугурацию Путин приехал на новом автомобиле из проекта "Кортеж", сообщает Telegram-канал Mash. Теперь Авто №1 выглядит так:
Напомним, президентские выборы Путин в 2018-м выиграл с рекордными показателями— за него проголосовали более 56,4 миллиона россиян.
После победы на выборах в 2018 году переизбранный глава государства предупредил своих сторонников, что они вместе с самим Путиным "обречены на успех".
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