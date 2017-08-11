В Египте лоб в лоб столкнулись два поезда, десятки жертв и пострадавших

Трагедия произошла в пригороде Александрии.

В результате столкновения поездов погибли и пострадали десятки людей alarabiya.net

В пятницу, 11 августа, в пригороде египетской Александрии, погибли 25 человек, а еще 65 — ранены.

Об этом сообщает ABC News, ссылаясь на руководителя службы скорой медпомощи в западном секторе города, доктора Мохамеда Абу Хомса, пишет УНИАН.

Агентство уточнило, что поезда столкнулись лоб в лоб — один шел из Каира, а другой — из города Порт-Саид на Суэцком канале.

По его данным, пока не было никакой оперативной информации о том, что повлекло столкновение.

В результате столкновения поездов погибли и пострадали десятки людей alarabiya.net

Напомним, в конце июля на вокзале в испанской Барселоне электричка врезалась в перрон, в результате происшествия 48 человек пострадали, пятеро из них находились в тяжелом состоянии.

Фото: alarabiya.net