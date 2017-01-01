В Госдепе сообщили, на что негативно повлияет скандальный польский закон

США недовольны, что Дуда подписал документ.

США недовольны скандальным польским законом Reuters

Документ негативно сказывается на свободе слова и научных исследованиях, говорится на сайте Государственного департамента Штатов.

"Соединенные Штаты подтверждают, что такие термины, как "лагеря смерти в Польше", являются болезненными и вводящими в заблуждение. Такие исторические неточности влияют на Польшу, нашего сильного союзника", — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Польше Сейм и Сенат приняли изменения в закон об институте национальной памяти, ими, в частности, введен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов.

Документ вызвал острую реакцию в Украине и ряде других стран мира. Верховная Рада уже ответила на скандальный закон — народные депутаты проголосовали за текст заявления по поводу его принятия.