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В Госдепе сообщили, на что негативно повлияет скандальный польский закон

Сегодня, 07:40

США недовольны, что Дуда подписал документ. 

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США недовольны скандальным польским законом Reuters
США разочарованы тем, что президент Польши Анджей Дуда одобрил принятые парламентом страны изменения в закон об институте национальной памяти.

Документ негативно сказывается на свободе слова и научных исследованиях, говорится на сайте Государственного департамента Штатов.

"Соединенные Штаты подтверждают, что такие термины, как "лагеря смерти в Польше", являются болезненными и вводящими в заблуждение. Такие исторические неточности влияют на Польшу, нашего сильного союзника", — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Польше Сейм и Сенат приняли изменения в закон об институте национальной памяти, ими, в частности, введен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов.

Документ вызвал острую реакцию в Украине и ряде других стран мира. Верховная Рада уже ответила на скандальный закон — народные депутаты проголосовали за текст заявления по поводу его принятия.
Теги:  
Польша, Дуда, США, Госдеп, институт национальной памяти
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