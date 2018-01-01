В Китае пешеходов-нарушителей будут обливать водой

В стране разработали новую систему для соблюдения правил дорожного движения.

В Китае пешеходов-нарушителей намерены обливать водой Фото: South China Morning Post

В китайской провинции Хубей городские власти потратили 207 тысяч долларов на новую систему предупреждения нарушения пешеходами ПДР.

Как сообщает South China Morning Post, отныне каждый пешеход, который решит перейти проезжую часть на красный сигнал светофора, будет облит струей теплой воды из специальных столбиков, установленных на тротуаре. Одновременно с этим из динамиков начнет звучать предостережение "Пожалуйста, не переходите улицу, сейчас это опасно".

Новая система также оснащена фотофиксацией. Снимок лица пешехода-нарушителя будет появляться на экране, установленном около дороги.

Сейчас система предупреждения проходит тестирование. Если результат работы будет признан положительным, то подобными ограничениями будут оборудованы все пешеходные переходы в городе Дайе.

Напомним, в американском штате Аризона автомобиль Uber, находясь в автономном режиме, сбил насмерть человека. Погибшая женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода.