В КНДР похвастались формированием ядерных сил, США пригрозили "военным вариантом" решения проблемы

Советник Трампа заявил, что Соединенные Штаты быстро теряют терпение из-за ракетной и ядерной программы КНДР.

Лидер КНДР Ким Чен Ын Reuters

Северная Корея почти завершила создание ядерных вооруженных сил.

Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает "Ренхап".

"Наша цель (создание ядерных сил) почти завершена", — сказал он.

15 сентября Северная Корея произвела пуск ракеты в направлении Японии. При этом Южная Корея незамедлительно ответила своей баллистической ракетой в ответ на запуск КНДР.

В свою очередь, генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суги заявил, что выпущенная Северной Кореей ракета упала в 2000 км от мыса Эримо на острове Хоккайдо. По данным армии Южной Кореи, ракета КНДР пролетела 3700 км и достигла высоты в 770 км.

Вместе с тем советник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Соединенные Штаты быстро теряют терпение из-за ракетной и ядерной программы КНДР.

Как сообщает Reuters, Макмастер сказал об этом журналистам, реагируя на очередные испытания ракет Пхеньяном, несмотря на международное давление.

"Для тех, кто комментировал отсутствие военного варианта, существует военный вариант", — сказал он, добавив, что это не самый лучший выбор администрации Трампа.

Также в пятницу Совет Безопасности ООН осудил "очень провокационный" запуск ракеты Северной Кореей. Она уже ужесточила санкции против КНДР в ответ на испытание ядерной бомбы 3 сентября, наложив запрет на экспорт текстиля в Северную Корею и ограничив импорт сырой нефти.

Посол США в ООН Никки Хейли повторила сильную риторику Макмастера, впрочем, отметив, что приоритетное решение Вашингтоном кризиса — это дипломатия и санкции.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", какие инструменты еще остаются у мирового сообщества для сдерживания ядерных испытаний КНДР.