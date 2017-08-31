В КНДР приговорили к смертной казни четырех журналистов

Пхеньян оскорбили утверждения, что народ КНДР стремится к рыночным отношениям, а также любит южнокорейские сериалы.

Reuters

Суд КНДР вынес смертный приговор четырем журналистам из Южной Кореи за якобы оскорбительные для страны книжные обзоры.

Об этом пишут fakty.ictv, ссылаясь на АFР.

Как отмечает издание, южнокорейские газеты Chosun Ilbo и Dong-A Ilbo сделали обзоры на переизданную книгу Секретная Северная Корея британских журналистов Дэниела Тодора и Джеймса Пирсона, которая вышла в 2015 году.

Пхеньян оскорбили утверждения, что народ КНДР стремится к рыночным отношениям, а также любит южнокорейские сериалы. При этом в обзоре книга была переименована в Капиталистическую Республику Корея.

За эти оскорбления к смертной казни были осуждены по одному журналисту и сами главы изданий.

"Преступники не имеют права апеллировать, и казнь осуществят в любой момент и в любом месте без каких-либо дополнительных процедур", — говорится в решении суда.

Напомним, в Беларуси в этом году приговорили к смертной казни первого осужденного.