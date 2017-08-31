В КНДР приговорили к смертной казни четырех журналистов

Пхеньян оскорбили утверждения, что народ КНДР стремится к рыночным отношениям, а также любит южнокорейские сериалы.
Об этом пишут fakty.ictv, ссылаясь на АFР.
Как отмечает издание, южнокорейские газеты Chosun Ilbo и Dong-A Ilbo сделали обзоры на переизданную книгу Секретная Северная Корея британских журналистов Дэниела Тодора и Джеймса Пирсона, которая вышла в 2015 году.
Пхеньян оскорбили утверждения, что народ КНДР стремится к рыночным отношениям, а также любит южнокорейские сериалы. При этом в обзоре книга была переименована в Капиталистическую Республику Корея.
За эти оскорбления к смертной казни были осуждены по одному журналисту и сами главы изданий.
"Преступники не имеют права апеллировать, и казнь осуществят в любой момент и в любом месте без каких-либо дополнительных процедур", — говорится в решении суда.
Напомним, в Беларуси в этом году приговорили к смертной казни первого осужденного.