В Молдавии призвали Россию не реагировать "нервно" на резолюцию по Приднестровью

В МИД подчеркнули, что Кремль "должен уважать обязательства" относительно выведения своих войск.
"Москва не должна нервно реагировать на эту резолюцию, потому что Кремль знает о ранних запросах и должен уважать обязательства, взятые на себя на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году", — цитирует Ульяновского РИА Новости.
Дипломат добавил, что принятая резолюция является успехом парламента и правительства Молдавии. Он акцентировал, что 64 голоса "за" на Генасамблее ООН демонстрируют законность предыдущих обращений страны относительно вывода российских войск из Приднепровья.
Напомним, генеральная Ассамблея ООН 22 июня одобрила резолюцию с призывом вывести иностранные войска с территории Молдовы.
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