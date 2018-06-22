Сегодня, 00:15 RSS

В Молдавии призвали Россию не реагировать "нервно" на резолюцию по Приднестровью

Вчера, 23:42

В МИД подчеркнули, что Кремль "должен уважать обязательства" относительно выведения своих войск.

Молдова
В Молдове заявили, что Россия нарушила международное право Фото: Sputnik
Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Тудор Ульяновский попросил Россию не воспринимать "нервно" резолюцию Генасамблеи ООН, которая обязала Россию вывести свои войска с территории непризнанного Приднестровья.

"Москва не должна нервно реагировать на эту резолюцию, потому что Кремль знает о ранних запросах и должен уважать обязательства, взятые на себя на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году", — цитирует Ульяновского РИА Новости.

Дипломат добавил, что принятая резолюция является успехом парламента и правительства Молдавии. Он акцентировал, что 64 голоса "за" на Генасамблее ООН демонстрируют законность предыдущих обращений страны относительно вывода российских войск из Приднепровья.

Напомним, генеральная Ассамблея ООН 22 июня одобрила резолюцию с призывом вывести иностранные войска с территории Молдовы.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Молдова, Россия, Приднестровье, войска
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности