Генасамблея ООН приняла резолюцию о выводе войск РФ из Приднестровья

Генеральная Ассамблея ООН 22 июня одобрила резолюцию с призывом вывести иностранные войска с территории Молдовы.

Как сообщает Интерфакс-Украина, поддержали документ своими голосами представители 64 государств, против выступили 15 стран, а 83 участника Генасамблеи воздержались от голосования по данному вопросу.

В резолюции сказано, что Россия обязана "в полном соответствии с правилами, безоговорочно и безотлагательно завершить вывод оперативной группы российских вооруженных сил" с территории Приднестровья в соответствие с обязательствами, принятыми на Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года.

Данный документ вынесла на голосование Молдова, поддержали инициативу Украина, Грузия, Румыния, Эстония и Канада.

"Речь идет о требовании к России вывести её войска из региона Приднестровья, которые находятся там без разрешения официальных властей и вопреки конституции Молдовы", - прокомментировал решение постоянный представитель Украины при ООН Владимира Ельченко.

Напомним, официальный Кишинев планирует договориться с Киевом о предоставлении специального коридора по территории Украины для выведения контингента российских войск из непризнанного Приднестровья.