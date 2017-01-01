В Монголии археологи обнаружили руины загадочного памятника с руническими надписями

Погребальный комплекс Донгоин-Ширээ находится возле горы Делгерхаан в аймаке Сухэ-Батор на востоке Монголии.

В Монголии нашли руины загадочного памятника eurekalert.org

Археологи из Университета Осаки и Института истории и археологии Монгольской академии наук изучают руины уникального памятника , окруженного 14 каменными столбами с тюркскими руническими надписями.

Погребальный комплекс Донгоин-Ширээ находится возле горы Делгерхаан в аймаке Сухэ-Батор на востоке Монголии. Японско-монгольская археологическая экспедиция изучает его с 2015 года.

Каменная гробница в центре комплекса окружена высокими каменными стелами с руническими надписями, сообщает EurekAlert!.

Радиоуглеродный анализ фрагментов овечьих шкур и костей лошади, взятых из саркофага, позволил определить, что гробницу выстроили в VIII веке, в конце Второго восточно-тюркского каганата.

Профессору Такаши Осаве удалось расшифровать рунические надписи и выяснить, что похороненный занимал должность ябгу, "вице-царя", и был главнокомандующим в Восточной Монголии во времена правления Тенгри Кагана (734–741 год).

Данные свидетельствуют, что этот регион был центром Восточно-Тюркского каганата, местоположение которого не удавалось ранее узнать из древних текстов.

Этот памятник позволит изучить особенности власти на этой территории, внешнюю политику каганата и другие важные аспекты жизни древних кочевников, уверены археологи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Египте из могилы достали мумию возрастом в 3,5 тысячи лет.