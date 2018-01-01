В Москве впервые рассказали о "десятках раненых в Сирии россиян"

Информацию озвучилили российские дипломаты.

В результате недавнего военного столкновения в Сирии погибло несколько десятков граждан РФ.

Такую информацию во вторник, 20 февраля, опубликовали представители российского МИД.

При этом в ведомстве повторно отметили, что кадровых военнослужащих и техники РФ там не было.

"В ходе недавнего военного столкновения, в котором никаким образом не участвовали военнослужащие Российской Федерации и не применялись штатные технические средства, есть погибшие граждане России и стран СНГ, об этом уже говорилось, есть и раненые – их несколько десятков", - сказано в сообщении.

Подробностей этого "столкновения", в результате которого погибло около 100 российских наемников из частной военной кампании "Вагнер", в МИД РФ предоставлять не стали. Лишь сказали, что "раненым гражданам было оказано содействие для возвращения в Россию где, они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях".

Напомним, ранее выживший наемник ЧВК "Вагнер", рассказал подробности разгрома, учиненного американцами в Сирии.