В НАТО назвали Россию одним из главных источников опасности

Лорингхофен сказал, что за РФ ведется наблюдение.
Об этом он рассказал в Хельсинки, выступая на семинаре, посвященном открытию центра по противодействию гибридным угрозам, пишет Росбалт со ссылкой на финский портал Yle.
В то же время политик подчеркнул, что за РФ ведется наблюдение.
"В качестве примеров можно привести аннексию Крыма, события на востоке Украины и кибератаки против Демократической партии США. Россия является одним из главных источников опасности, но не единственным", — отметил замгенсека.
Напомним, в конце августа генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал нынешнюю политику России самым большим вызовом для Альянса, действия государства угрожают международной безопасности.