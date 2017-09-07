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В НАТО назвали Россию одним из главных источников опасности

Сегодня, 16:30

Лорингхофен сказал, что за РФ ведется наблюдение.

Россия,флаг
Флаг России, иллюстрация УНИАН
Заместитель генерального секретаря НАТО Арндт Фрейтаг фон Лорингхофен заявил, что Российская Федерация является одним из главных источников опасности, но не единственным.

Об этом он рассказал в Хельсинки, выступая на семинаре, посвященном открытию центра по противодействию гибридным угрозам, пишет Росбалт со ссылкой на финский портал Yle.

В то же время политик подчеркнул, что за РФ ведется наблюдение.

"В качестве примеров можно привести аннексию Крыма, события на востоке Украины и кибератаки против Демократической партии США. Россия является одним из главных источников опасности, но не единственным", — отметил замгенсека.

Напомним, в конце августа генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал нынешнюю политику России самым большим вызовом для Альянса, действия государства угрожают международной безопасности

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Россия, НАТО, опасность, Украина, Крым, Лорингхофен, гибридные угрозы
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