В окружении Путина есть люди, которые глубоко сожалеют об аннексии Крыма — российский финансист

Рабинович уверен, что в окружении Путина есть много людей, которые хотели бы отмотать историю с Крымом назад.

Reuters

Российский финансист и блогер Слава Рабинович заявил, что в окружении президента Владимира Путина есть немало людей, которые хотели бы "отмотать назад" историю с аннексией Крыма.

Он также признал, что есть и такие, которые заинтересованы в сохранении санкций, пишет "Обозреватель"

"Наверное, они и с Крымом хотели бы многие вещи отмотать назад. Если это правда, что Путин единолично принимал это решение, то я могу легко себе представить, какое количество людей в окружении Путина на данный момент глубоко сожалеет об аннексии Крыма", — сказал он.

"Я уверен, существует огромное количество людей, которые хотят возвратиться в докрымскую ситуацию. Они хотят снятия с себя персональных санкций, они хотят, чтобы не было новых", — добавил финансист.

Рабинович также признал, что в российской власти имеются люди, которые, наоборот, заинтересованы в сохранении санкций и в продлении запрета на ввоз импортных продуктов на территорию Российской Федерации как "антисанкционной" мере.

По его словам, к таковым относится министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

"Министр Ткачев точно не хочет, чтобы снимали санкции, потому что ему санкции очень помогают. Он имеет огромные площади своих земельных угодий, своих владений, а также владений родственников. Они, с одной стороны, пользуются преференциями от так называемого государства с возможностью получать большие кредиты, а с другой стороны, имеют возможность сохранения монополии в сельском хозяйстве при режиме антисанкций — наложенного продовольственного эмбарго", — пояснил он.

Рабинович добавил, что к этому же кругу лиц относится и глава "Русагро" Вадим Мошкович, а также "десятки других имен" тех, "кто получает прибыль от запрета ввоза импортных продуктов питания из многих стран мира".

Напомним, экс-советник Путина Андрей Илларионов заявил, что возвращение Донбасса и Крыма неизбежно, они являются оккупированными территориями, и они точно вернутся в состав Украины, но не при президентстве Путина.