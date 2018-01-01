В Польше корова, которую везли на убой, выпрыгнула из машины и уплыла по озеру

Животное пытался сдать на мясо ее хозяин.

В Польше корова спаслась от мясников Reuters

В Польше корова, которую хозяин пытался сдать на мясо, выпрыгнула из машины и вплавь по озеру скрылась от преследователей.

Животное пытался сдать на мясо ее хозяин, фермер из села Буков в Опольском воеводстве. Однако, когда скупщики стали грузить ее в транспорт, корова взбунтовалась, протаранила ограждение из металлической сетки на грузовике, спрыгнула на землю и помчалась к озеру Ниса.

Когда животное нашли на берегу, помощница фермера попыталась подманить и схватить ее. Но парнокопытное пошла в наступление, атаковав женщину. В результате у той сломанные ребра и рука. Корова же пошла в воду и поплыла на остров.

В течение трех недель рогатую бунтовщицу не могут поймать. Ее периодически видят в разных местах на озере, но как только пытаются приблизиться к ней, корова прыгает в воду и плывет.

Фермеру, владельцу коровы, на бойне не только не заплатили, но и оштрафовали за то, что он не досмотрел за животным.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае смелая свинья вытащила своего сородича из-под ножей мясников.