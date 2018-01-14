В Китае смелая свинья вытащила своего сородича из-под ножей мясников: видео

В Китайской Народной Республике свинья накинулась на мясников ради вызволения своего сородича Соответствующий видеоролик с "освобождением" был опубликован на портале YouTube.

На записи видно, что мясники положили свинью на небольшую скамейку и приготовились отправить ее к праотцам. В этот момент другое животное с визгом подбежало к ним. Свинья сумела отпугнуть мужчин и освободить сородича, а затем набросилась на одного из мясников.

Произошедшее записал на камеру смартфона один из очевидцев.

Как сообщает портал Daily Mail, ролик был снят в районе Банань города Чунцин (юго-западная часть Китайской Народной Республики).

Дальнейшая судьба обеих свиней покрыта мраком тайны.

Напомним, на Киевщине состоялась "эпическая борьба" человека и свиньи на крыше фуры.