В Польше при падении с крыши разбился насмерть украинский заробитчанин

Медики на месте происшествия вынуждены были констатировать смерть мужчины.

Украинец погиб в Польше фото: zaxid.net

В польском городе Шамотулы 14 июля упал с крыши и умер, не приходя в сознание, строитель, который приехал из Украины на заработки в Польшу

Как сообщает Польское радио, 54-летний украинец работал в Великопольском воеводстве на строительстве супермаркета.

"Мы получили сообщение, чтобы в связи со случаем на здании, обеспечить приземление вертолета. Оказалось, что 52-летний мужчина, гражданин Украины, после падения с крыши скончался на месте", - сказала Эвелина Грабова с уездной комендатуры полиции в Шамотулах.

Обстоятельства трагического события исследует польская полиция, прокуратура и инспекция труда.

Напомним, в Харькове погиб чемпион Украины по мотокроссу в классе 125 кубических сантиметров Андрей Бессонов. Парень двигался по трасе на велосипеде в тот момент, когда на него наехал внедорожник.

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