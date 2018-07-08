В Харькове трагически погиб юный гонщик: в Минспорта указали на масштабы трагедии

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов сообщил, что накануне в Харькове погиб чемпион Украины по мотокроссу в классе 125 кубических сантиметров Андрей Бессонов.

"Несмотря на свой юный возраст, он был чемпионом Харьковской области по мотокроссу с 2009 по 2017 год. В 2016 году стал чемпионом Украины в классе с объемом двигателя 125 куб. см. В 2017 - серебряным призером чемпионата Украины в классе мотоциклов МХ-2. Сейчас спортсмен находился на первой позиции в чемпионате Украины в классе МХ-2", - написал чиновник в Facebook.

Жданов заявил, что гибель Бессонова – это невосполнимая утрата для семьи спортсмена и огромная потеря для мотоциклетного спорта Украины.

Как известно, 19-летний мотогонщик Андрей Бессонов погиб в результате наезда внедорожника, за рулем которого находилась 58-летняя Ольга Котова. В итоге парень в тяжелом и бессознательном состоянии был доставлен в больницу скорой, однако там он так и не смог оправиться, и, не приходя в сознание, умер.

Напомним, в Чернигове легковой автомобиль Geely столкнулся с микроавтобусом "Газель", погибли три человека, а еще три — пострадали.