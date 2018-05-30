Украинский чемпион по масс-рестлингу умер, подрабатывая на стройке в Польше

В Польше умер Владислав Минич.

Он был чемпионом Украины, бронзовым призером финала Кубка мира 2017 года по масс-рестлингу в весе до 60 килограммов – и при этом вынужден был зарабатывать на жизнь подработками на стройке в Польше.

Как сообщили в Федерации масс-рестлинга Украины, у Владислава оборвался тромб. "В таком возрасте… Не курил, не пил, на турнике подтягивался 65 раз! Был очень спортивным и жизнерадостным", – пишут люди в комментариях.

Сейчас родители спортсмена собирают деньги, чтобы было на что забрать тело сына из Польши.

Напомним, в американском городе Хьюстон 26 мая после продолжительной болезни в возрасте 86 лет ушел из жизни легендарный астронавт Алан Бин, который летал на Луну.