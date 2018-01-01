В России началась процедура блокировки Telegram

У мессенджера осталось есть 15 дней на передачу ФСБ ключей шифрования данных.

20 марта Роскомнадзор дал Telegram 15 дней для предоставления данных ФСБ.

"Роскомнадзор направил в адрес Telegram Messenger Limited уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По закону, предупреждение Роскомнадзора — первый этап процедуры блокировки Telegram на территории России. После истечения 15 дней Роскомнадзор сможет обратиться в суд для блокировки мессенджера.

Как известно, в декабре 2017 года суд оштрафовал мессенджер на 800 тысяч рублей за отказ передать ключи шифрования ФСБ в соответствии с "пакетом Яровой". Представители мессенджера настаивали, что приказ ФСБ противоречит требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке пользователей. На что представитель спецслужбы на заседании суда заявила со ссылкой на позицию Конституционного суда, что переписка в мессенджерах "не составляет охраняемую законом тайну, для получения доступа к которой ФСБ необходимо судебное разрешение".

Ранее 20 марта Верховный суд России отклонил иск Telegram, в котором компания просила признать недействительным требование ФСБ о дешифровке сообщений. Теперь у компании есть 15 дней на передачу необходимой информации ФСБ.

Стоит отметить, что 24 декабря 2015 года на своей странице "ВКонтакте" Павел Дуров заявил: "Что касается Telegram, то проект как не выдавал, так и не будет выдавать личные данные и ключи шифрования третьим сторонам. Мессенджер популярен среди десятков миллионов пользователей на десятках рынков, и угроза блокирования на одном или двух из них не повлияет на его политику конфиденциальности".

Ранее немецкие СМИ сообщили о взломе мессенджера полицией. Популярный мессенджер удалось взломать - но не полностью и только из-за беспечности пользователей.

Напомним, создатель мессенджера, российский олигарх Павел Дуров заявлял, что не продаст Telegram ни за какие деньги. Он дал "пожизненную гарантию", что не продаст Telegram "даже за 20 млрд долларов".