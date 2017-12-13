Telegram не продам и за 20 миллиардов долларов — Дуров

Известный российский предприниматель Павел Дуров заявил о том, что не продаст мессенджер Telegram ни за какие деньги.

Дуров дал "пожизненную гарантию", что не продаст Telegram "даже за 20 млрд долларов", пишет Bloomberg.

Россиянин отметил, что уже получал предложения о продаже приложения, в том числе от инвесторов Силиконовой долины, но отклонил их. Дуров добавил, что сейчас Тelegram оценивают в 3–5 млрд долларов.

Telegram – бесплатный мессенджер. Первый клиент для устройств на платформе iOS был представлен 14 августа 2013 года. Количество активных пользователей сервиса на февраль 2016 года составляло более 100 млн человек. В августе 2017 года Дуров отмечал, что аудитория соцсети ежедневно увеличивается на 600 тыс.

Напомним, ранее Дуров заявил, что люди Путина лишили его Родины и бизнеса.