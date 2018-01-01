"Обнищавшему" от санкций олигарху Дерипаске дадут денег из бюджета РФ

В Минфине страны заявили, что не могут в такой ситуации не оказать поддержку.

Россия из бюджета поможет пострадавшему из-за санкций "Русалу" Фото: Facebook/UC Rusal

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что государство окажет помощь с краткосрочной ликвидностью попавшей под санкции США компании "Русал" олигарха Олега Дерипаски

"Мы должны сейчас позаботиться о стабильной работе предприятий, которыми владеет "Русал" и которые попали под санкции. Там все-таки около 170 тысяч работников. Государство, безусловно, должно это иметь в виду", - цитирует чиновника "Интерфакс".

Министр подчеркнул, что правительство может предоставить включенным в санкционный список компаниям временную ликвидность, например, через "Промсвязьбанк".

"Безусловно, окажем им поддержку: будь то краткосрочная ликвидность, будь то иные меры поддержки, которые в настоящее время прорабатываются", - сказал Силуанов.

По словам чиновника, помощь не будет означать, что государство станет совладельцем компании.

Отмечается, что "Русал" 9 арпеля предупредил о техническом дефолте по кредитным обязательствам в связи с санкциями Вашингтона.

Напомним, ранее, по данным агентства Bloomberg, у предприятий "Русал" российского олигарха Олега Дерипаски международные торговые компании перестали покупать алюминий. Причиной послужило то, что котировки компании обрушились на фоне введения американских санкций.

Напомним, 6 апреля в связи с отравлением российского разведчика Сергея Скрипаля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников, и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов.