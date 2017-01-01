В России собака застрелила хозяина на охоте

В одной из областей средней полосы РФ произощел курьезно-трагический инцидент.

В поле в Краснокутском районе Саратовской области (Российская Федерация) в результате несчастного случая на охоте погиб мужчина.

Такое сообщение опубликовал местный портал "Регион 64". По данным журналистов, 21 января 64-летний местный житель выпустил в поле из багажника автомобиля двух собак. Животные начали бегать и играть. Внезапно лапа одной из собак попала на спусковой крючок охотничьего ружья модели "ТОЗ-34", стоявшего неподалеку.

Приклад оружия стоял на земле, а ствол оказался направлен в живот мужчины. Произошел выстрел. Мужчина был доставлен в больницу, где менее чем через час он скончался от полученных ранений. Правоохранительные органы сейчас выясняют обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее сообщалось о том, ранее сообшалось о том, что в Одесской области во время "пьяной" охоты застрелили человека.