Пьяная охота. В Одесской области застрелили человека

В воскресенье, 13 августа, в Одесской области во время охоты застрелили человека.

Об этом рассказали в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сообщает УНИАН.

Отмечается, что ЧП произошло в Татарбунарском районе.

По предварительным данным, во время охоты мужчина застрелил по неосторожности другого охотника.

В полиции не исключают, что происшествие произошло из-за употребления алкогольных напитков.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее сообщалось, что на Днепропетровщине тесть на охоте случайно застрелил зятя.