В России заявили об ответном выдворении дипломатов и закрытии консульства США

По словам главы российского МИДа, американское представительство прекратит работу в Санкт-Петербурге.

Сергей Лавров предупредил об ответных действиях России фото: EPA/UPG

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил о высылке дипломатов тех стран, которые выдворили российских сотрудников дипломатических ведомств в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

"Меры в ответ по США включают высылку аналогичного числа дипломатов ... Россия также закрывает консульство США в Санкт-Петербурге", - цитирует его ТАСС.

По словам Лаврова, Россию до 5 апреля покинут 60 американских дипломатов.

"Россия хочет не только реагировать на меры США и Великобритании, но хочет установить истину в деле Скрипаля", - отметил министр.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери. Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ.

После этого Британия выслала со своей территории 23 российских дипломата. Глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал российский президент Владимир Путин.

Позже стало известно, что более 20 стран, в частности и Украина, решили выдворить свыше 130 российских дипломатов из-за отравления экс-шпиона. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что в связи с преступлением Альянс вышлет семь сотрудников постоянного представительства РФ при блоке в столице Бельгии Брюсселе.